Buchi neri ad Avellino, parte il primo abbattimento a Corso Umberto I Ma al Corso Vittorio Emanuele ancora troppi "scheletri" urbanistici

Si parte da Corso Umberto I per cancellare le ferite del post-terremoto ad Avellino. Questa mattina operai al lavoro sul rudere di fronte la Casina del Principe.

Di giornata storica parla il sindaco Gianluca Festa. "Oggi è una giornata storica per tutta la nostra comunità. Questa mattina abbiamo avviato all’abbattimento di uno degli edifici che per anni hanno deturpato lo skyline della porta Est di Avellino. Con questo intervento, diamo il via ad una grande operazione di riqualificazione e di rigenerazione urbana della nostra città. Era uno dei primi obiettivi della mia campagna elettorale e intendo rispettarlo".

Nel salotto buono di Avellino, al Corso Vittorio Emanuele i tempi di intervento sembrano invece decisamente più lunghi. Tra palazzo Trevisani e altri scheletri non è proprio un belvedere. "Dopo quasi mezzo secolo viviamo una condizione vergognosa – dicono i cittadini – questi “buchi neri” sono un autentico pugno nell'occhio.

A Corso Umberto I intanto proseguono i lavori per il rifacimento dei marciapiedi e del manto stradale con l'apposizione dei sampietrini. Festa ha ipotizzato la fine dell'intervento per ottobre.