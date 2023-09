Mensa scolastica ad Avellino, il M.I.D. a sostegno della rivolta delle mamme Sensibili aumenti alla retta, è protesta

Quasi raddoppiata la retta della mensa scolastica ad Avellino, il M.I.D. al fianco della rivolta delle mamme.

Il M.I.D. si schiera al fianco delle mamme della scuola della città che protestano contro l’aumento delle tariffe relative alla mensa scolastica, aumenti non comunicati tempestivamente a danno dei diritti dei più deboli.

In questo modo, spiega il M.I.D., il Comune dimostra poca attenzione ai bisogni dei piccoli e loro famiglie, in particolare per quel che riguarda ai ragazzi diversamente abili che frequentano le scuole.

Proprio in considerazione della difficile congiuntura economica che vive il paese il Comune avrebbe dovuto dimostrare maggiore sensibilità nei confronti di queste famiglie più disagiate e che allo stesso tempo chiedono che i loro figli, una quindicina circa ad Avellino, possano continuare a beneficiare del diritto alla mensa scolastica.

Una richiesta che il M.I.D. si dice pronto a sostenere e a dar voce insieme alle mamme degli studenti in tutte le sedi opportune.