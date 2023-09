L'Ance Avellino consegna i libri agli studenti del Geometra Il presidente Di Giacomo: "Con l'auspicio di ripopolare l'Itg D'Agostino"

Si è svolta questa mattina, nella sede dell'Associazione dei Costruttori di Avellino, la cerimonia di consegna dei libri di testo ai nuovi iscritti dell'Istituto tecnico per Geometri. Nella Sala Umberto Agnelli, alla presenza di studenti, docenti e genitori, il direttore e il presidente dell'Ance, rispettivamente Linda Pagliuca e Michele Di Giacomo, e il preside dell'Itg “D'Agostino” Pietro Caterini hanno illustrato il progetto che vede i Costruttori irpini impegnati in prima fila in un sostegno fattivo a questo indirizzo didattico.

Mentre il dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale, Fiorella Pagliuca, ha voluto testimoniare con la sua presenza l'apprezzamento di quello che ha definito “un esempio virtuoso” da replicare anche per altri indirizzi scolastici. Presenti anche il membro del Consiglio direttivo dell'Ance, Giuseppe Lazzerini, con la madre, figlio e moglie dell'ex presidente Ance Alessandro, al quale il progetto è dedicato.

In apertura le parole del direttore Pagliuca: “Il Settore dell'Edilizia ha dimostrato in passato come adesso di poter essere trainante per l'economia provinciale. Le nostre imprese sono pronte ad accogliere le nuove figure professionali che si formeranno all'Itg “D'Agostino”, affinché restino sul territorio per esprimere nel lavoro tutte le loro potenzialità. Da parte dell'Ance, quindi, massima collaborazione verso una crescita importante che porti benefici a studenti e a tutto il settore”.

Di Giacomo, poi, ha ricordato come si è giunti a questo primo obiettivo, attraverso un percorso che ha coinvolto anche altri attori istituzionali: “Prima di questa giornata, abbiamo condiviso un articolato processo anche con l'Università degli Studi di Salerno e quella di Benevento. L'idea è quella di contribuire a qualificare al meglio i nostri geometri, dando loro tutti gli strumenti necessari. Seguiamo, così, anche quella che era la visione del nostro ex presidente Alessandro Lazzerini. Servono nuovi input per andare avanti”.

Il preside Caterini, ringraziando l'Ance, ha ricordato, poi, come “il Geometra era tra le scuole più popolose della città all'indomani del sisma del 1980. La crisi del settore edile, però, negli anni 2000 ha indirizzato diversamente gli studenti che hanno preferito altre scuole. Ora, però, c'è grande richiesta sul mercato del lavoro, grazie alle progettazioni che riguardano fonti rinnovabili, la rigenerazione e le ristrutturazioni che devono guardare all'efficientamento energetico”.

A chiudere, prima della foto di rito, il messaggio della dirigente dell'Ufficio Scolastico, Pagliuca: “Mi sono insediata da pochi giorni e questa è una delle mie prime uscite in manifestazioni pubbliche ma ci tenevo ad esserci perché questa iniziativa è davvero lodevole. Voglio essere al fianco dei dirigenti, dei docenti e dei ragazzi delle scuole. E questa esperienza è un esempio virtuoso che dimostra anche come sia importante l'attenzione di un'associazione. I ragazzi hanno bisogno di modelli positivi. L'auspicio, quindi, è che questa iniziativa possa essere solo la prima di questo genere e che altre associazioni collaborino e sostengano la scuola”.