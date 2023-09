Giovani tra precarietà, violenza, disagio e speranza: confronto ad Avellino Lunedi 25 settembre alle 17,30 al Circolo della Stampa

Si terrà lunedì 25 settembre 2023 alle 17.30 presso il Circolo della Stampa di Avellino, un convegno che mira a promuovere la comprensione, la solidarietà e la crescita dei giovani, incoraggiando un dialogo aperto su questioni importanti che li influenzano. La “gioventù contemporanea” rappresenta una realtà complessa ed in continua evoluzione : questa generazione di giovani affronta sfide ed esperienze difficili, tra le quali spiccano la precarietà economica, la violenza, il disagio sociale; ma è anche animata da una profonda e tormentata speranza per un futuro migliore.

Per discutere tali questioni cruciali, si terrà un confronto che riunirà esperti, giovani e membri della comunità interessati ad esplorare queste tematiche in modo costruttivo. “L’iniziativa di riflessione, organizzata dall’Associazione Cattolici Democratici Fausto Addesa, vuol favorire il confronto tra chi è vicino ai disagi che serpeggiano nella società moderna, soprattutto nell’ambito giovanile” dichiara il Presidente dell’Associazione - Antonio Limone.

Parteciperanno all’evento Don Vitaliano Della Sala Vicedirettore Caritas Avellino, Pina Pedicini Responsabile Terapeutico La Casa sulla Roccia, Vincenzo Petruzziello Studente universitario, dodera il giornalista Gaetano Amato. La partecipazione attiva di tutti i settori della società è fondamentale per costruire un futuro più equo e inclusivo per i giovani.