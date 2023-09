Caro mensa ad Avellino, Forza Italia: "Un colpo alle tasche delle famiglie" Il coordinamento provinciale esprime le proprie preoccupazioni

Il coordinamento cittadino di Forza Italia ad Avellino, rappresentato dall'avvocato Anna Maria Vittoria Vecchione, ha espresso in una nota le proprie preoccupazioni riguardo all'aumento dei costi dei pasti nella mensa scolastica. "Ed ecco i primi affondi di Festa nelle tasche dei cittadini. L'aumento dei pasti della mensa scolastica. Dopo i festeggiamenti bisogna trovare i fondi per poter far respirare le casse comunali. Si colpiscono le famiglie, le quali già soffrono per assenza di servizi per i minori ed ora devono fare fronte al caro mensa. Forza Italia sostiene le famiglie che subiscono questo stillicidio" - conclude la Vecchione.