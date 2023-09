L'irpino Sabino Morano nuovo direttore regionale Unione italiana cooperative Storico esponente del centro destra, è stato anche candidato sindaco ad Avellino.

Sabino Morano a partire da lunedì due ottobre sarà il nuovo direttore regionale dell'ufficio Sviluppo e Propaganda dell'unione italiana cooperative.

Nato ad Avellino classe 1981, Morano attivo già dalla metà degli anni '90 come coordinatore dei movimenti studenteschi in Irpinia, per diversi anni è stato segretario provinciale dell'organizzazione giovanile di Alleanza Nazionale. Dal 2005 al 2012 componente del c.d.a. dell'Istituto Autonomo Case Popolari della provincia di Avellino nel 2015 fonda il movimento culturale Primavera Irpinia.

Nel 2018 è stato candidato alla carica di Sindaco del comune di Avellino per la coalizione di centrodestra, nel 2019 ha ricoperto l'incarico di segretario Provinciale della Lega Salvini Premier per circa un anno.

Da sempre impegnato nel mondo dell'associazionismo, è stato dirigente sportivo nel settore pugilistico, fondatore e segretario per diversi anni della Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori, ha ricoperto svariati incarichi in associazioni di categoria dei lavoratori autonomi.

Appassionato di tradizioni e cultura popolare, negli anni Morano è stato promotore di svariate iniziative legate al territorio, nel 2018 è stato trai fondatori del comitato promotore per la “Macroregione Autonoma del Sud”.

Nel 2017,con la prefazione di Mario Landolfi,ha pubblicato con Iuppiter il libro “Riflessioni di un Conservatore di Provincia”.

Dal 2019 scrive sul giornale on-line Avig sul quale cura la rubrica “Grigliata di Leviatano”. Per le edizioni di Ar ha curato la riedizione anastatica di “Le origini dello spirito in Italia” di Amintore Fanfani, uscito nel 2021 con una sua postfazione critica. Nel 2022 ha pubblicato con Iuppiter il volume “Tempo e Realtà, manuale per orientarsi nel mondo post-moderno”. Nel 2021 ha dato vita all'associazione metapolitica Primavera Meridionale di cui è attualmente il presidente.

Una vita spesa nel mondo dell'associazionismo e della promozione culturale quella del politico e saggista irpino che oltre a rappresentare l'UN.I.COOP ai tavoli tavoli di concertazione della Regione Campania curerà le relazioni esterne e le strategie di comunicazione dell'associazione di categoria.

Da lunedì Morano sarà dunque già all'opera, nella sede Regionale, per dare vita ad un fitto programma di iniziative per promuovere lo storico marchio della cooperazione in Campania.