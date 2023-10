Atripalda, è scontro sul taglio dei platani malati: "Una questione di identità" In consiglio la minoranza chiede un ulteriore approfondimento per evitare l'abbattimento

Via Appia, ovvero ill viale dei platani di Atripalda, esiste da oltre mezzo secolo, è un patrimonio della cittadina del Sabato che in quelle filari di 134 alberi di alto fusto ha avuto da sempre il suo miglior biglietto da visita, poiché incorniciano la strada di ingresso alla città, diventandone di fatto un elemento identitario, al pari del viale dei Platani di Avellino.

Quando alcuni mesi fa è emerso che tredici di quegli alberi sono malati si è reso necessario fare una valutazione approfondita con l'obiettivo di tutelare innanzitutto la pubblica e privata incolumità dei cittadini, anche alla luce di quanto sta accadendo a livello climatico, con temporali sempre più imprevedibili che potrebbero causare la caduta di alberi anche così grandi.

Sono tredici i platani malati , 11 lungo via Appia e 2 a largo Pergola, ma undici quelli a rischio abbattimento. Questo è quanto mette nero su bianco nella sua relazione l’agronomo Vincenzo Gennarelli incaricato dall’Amministrazione di valutare la stabilità dei platani presenti lungo via Appia, via San Lorenzo, Largo Pergola e Piazza Giovanni XXIII.

I tredici esemplari di piante secondo l'esperto devono essere tagliate a raso. Ma la minoranza consiliare si oppone e attraverso il consigliere Giuseppe Spagnuolo, si chiede ora all'amministrazione comunale un approfondimento. L'ex sindaco è intervenuto con fermezza nel corso del consiglio comunale per manifestare contrarietà al progetto di abbattimento. Si contesta anche la volontà di sostituire i platani con altre essenze arboree poiché quei platani, secondo Spagnuolo, sono un forte elemento identitario di Atripalda.

Sul caso ci sono stati nche alcuni incontri con cittadini e associazioni ambientaliste e di quartiere. L'amministrazione guidata da Paolo Spagnuolo ha coinvolto Legambiente nel processo di valutazione. Il Comune sembra dunque intenzionato d andare avanti con l'abbattimento e la sostituzione. Purtroppo all'attivo ci sono già diverse esperienze negative come quella di Pineta Sessa, o l'epiusodio che vide un'autovettura schiacciata da un albero nel Parco appia e in via Orto dei Preti.

Davanti al dilemma “identità vs sicurezza” l'ente ovviamente è propenso a scegliere la sicurezza. Ma sul punto l'opposizione è intenzionata a dare battaglia.