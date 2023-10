Rifiuti, Commissione Trasparenza: "Su Grande mai pubblicata delibera di Giunta" La denuncia dei consiglieri di opposizione Iacovacci e Preziosi

“La Grande Srl nasce sulla base di un documento mai pubblicato”. E' la denuncia dei consiglieri di opposizione Ettore Iacovacci e Dino Preziosi che in mattinata hanno convocato una conferenza stampa sull'argomento rifiuti.

"Abbiamo verificato che la delibera iniziale di Giunta, la 183 del 7 giugno 2023, che serviva per la costituzione della delibera di Consiglio su Grande Srl non è mai stata pubblicata, fino a tutt’oggi, e non era presente neanche nel fascicolo all’epoca dei fatti – spiega Iacovacci - Mancando la delibera, e la relazione annessa della dirigente al Patrimonio, cosa hanno votato i consiglieri di maggioranza senza aver letto nello specifico gli atti relativi alla costituzione della società. A nostro avviso questo è un fatto gravissimo perché potrebbe configurarsi un falso ideologico".

"Più si va incontro alla verifica degli atti e più ci si rende conto che ci sono troppe cose che non funzionano - ha aggiunto Preziosi - c'è troppa opacità attorno a questa amministrazione comunale. Non so su quali presupposti chi ha votato quella delibera abbia votato".

Il sindaco Festa a stretto giro ha replicato: "Fa fede la delibera di Consiglio e non certo quella di Giunta"