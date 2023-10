Legambiente a rione Mazzini per una giornata di pulizia del quartiere Il clean up organizzato in occasione della campagna nazionale Puliamo il Mondo

Sabato 28 ottobre alle 16 saremo per le strade di Rione Mazzini per prenderci cura tutti e tutte insieme dei nostri spazi, del nostro verde, della nostra città.

Il clean up organizzato da Legambiente Avellino, in occasione della campagna nazionale Puliamo il Mondo, rappresenta uno strumento per attivare momenti di cittadinanza attiva, nei quali il protagonismo cittadino generi occasioni di condivisione e comunità migliorativi rispetto allo stato delle cose.

La pulizia del quartiere partirà dalla piazzetta con le giostrine di via Goffredo Raimo, per poi proseguire in altri luoghi pubblici di Rione Mazzini e terminare in piazza Giuseppe Mazzini.

Speriamo che questo possa essere un primo momento per sensibilizzare gli abitanti del quartiere e non solo, e far si che sempre più spesso si possano organizzare momenti di cura collettiva.

Subito dopo il clean up sarà organizzato un aperitivo di quartiere dai responsabili del progetto “Visioni in Azione” che sta lavorando da alcuni mesi per generare momenti di partecipazione e coinvolgimento degli abitanti in una forma che ponga sempre il dialogo e il protagonismo cittadino al centro.

L'obiettivo del progetto e riuscire a far emergere risorse e lacune del quartiere per generare processi volti a migliorare la vivibilità del quartiere e delle persone che ci vivono.

Per questo ti aspettiamo, sabato 28 ottobre dalle 16 per un piccolo passo verso quel percorso che porti a stare stare meglio all’interno di una comunità.

L'appuntamento sarà organizzato anche in collaborazione con le realtà Insieme per Avellino e per l'Irpinia, Plastic free - clean up Monteforte Irpino e Comunità locale Laudato sì di Avellino