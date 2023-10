Rifiuti: lo scontro Irpiniambiente-Grande finisce in Procura La denuncia presentata dalla Federazione ambientale servizi energia (Fiase)

Al Procuratore della Repubblica Tribunale di Avellino

Alla Prefetta di Avellino

Al Presidente della Provincia ATO Rifiuti di Avellino

Al Sindaco di Avellino

Alla societa Grande srl

Alla Società Irpiniambiente spa Alla Società De Vizia spa

La scrivente O.S. FIASE, in nome e per conto di una serie significativa di lavoratori della società IRPINIAMBIENTE spa, che hanno con forza sollecitato l'intervento della scrivente a tutela dei diritti ed interessi degli stessi al fine di evitare il protrarsi di violazioni nei confronti di diritti Costituzionalmente tutelati

con riferimento

alle note vicende legate all'avvio del nuovo corso di gestione del ciclo integrato dei rifiuti del Comune di Avellino, attraverso la società "GRANDE srl", socio pubblico maggioritario 51 % Comune di Avellino e Socio privato minoritario 49% società De Vizia trasfer spa,

denuncia una serie di irregolarità a danno dei lavoratori stessi.

In particolare si è appreso che il Comune di Avellino, con nota del 5 ott. 2023, comunicava alla società, (in house providing a totale capitale pubblico- Provincia di Avellino), Irpiniambiente spa, che entro il 5 nov. 2023, avrebbero dovuto terminare il servizio di igiene ambientale della città di Avellino, e (cosa illegittima) favorire il passaggio, "quindi assunzione", del personale alla società De Vizia Transfer spa, entro il 6 nov. 2023.

In conseguenza di tanto i lavoratori, e non si sa il criterio con cui siano stati scelti

(ulteriore illegittimità) dovrebbero essere licenziati dalla società lrpiniambiente spa , società, di interesse pubblico, per poi essere assunti dalla società De Vizia spa, di interesse privato.

Tale illegittimo ed ingiustificato "travaso" oltre in violazione dei diritti dei lavoratori, determinerà paradossalmente che Irpinambiente avrà la necessiU4 a sua volta, di fare nuove assunzioni, proprio perché dovrà terminare la propria attività.

Non lo pensiamo, ma non vogliamo che fosse solo una manovra pre-elettorale.

Anche perché ed è questo il movito di forte sospetto, non si comprendoni le ragioni per le quali i lavoratori che dovrebbero essere (usiamo un termine improprio) ''trasferiti" da Irpiniambiente, non vengano assunti direttamente da Grande, piuttosto che essere mandati in pasto ad una società privata, sebbene apprezzabile come la De Vizia spa.

Si chiede

L'intervento dell'Ill.mo Sig. Procuratore della Repubblica e di tutti gli organi Istituzionale deputati a tanto al fine di sospendere da subito qualunque iniziativa relativamente a licenziamenti, che sembrano fuori da ogni logica, oltre che illegittimi

Anche perché non è dato capire le motivazioni in base alle quali il Comune di Avellino non affida alla società GRANDE srl, come dovrebbe essere, il compito di assumere il personale, tramite trasferimento di cantiere, sfruttando le risorse che al suo interno sono presenti?

Non è dato capire il perché il numero di dipendenti richiesto da De Vizia, 71, è nettamente minore rispetto a quello determinato dalla società lrpiniambiente spa, 96, calcolato in ossequio all'art 6 del CCNL Fise, significando che 25 lavoratori rimarrebbero nel limbo, SOVRANNUMERO O LICENZIATI ?

Non si comprende del perché i lavoratori amministrativi, 5 UNITA', vengono assunti dalla società Grande srl, diversamente dagli altri lavoratori?

Perché il comune ha costituito la società mista Grande srl, quando poi delega tutto alla società privata De Vizia transfer Spa?

Perché aggravare il costo del contribuente con le spese del consiglio di amministrazione di una società mista, che non gestisce, e non fare direttamente una gara per la gestione rifiuti urbani con una società privata?

Infine, per la tutela dei diritti dei lavoratori e della collettività, si chiede, alle Autorità in indirizzo, per quanto di loro competenza, di verificare quanto dichiarato dalla scrivente o.s. FIASE, e l'urgenza di un tavolo tecnico, al fine di evitare manifestazioni esasperate dei lavoratori preoccupati del loro futuro.

Avellino, 26 10. 2023