Edilizia residenziale pubblica, ad Avellino 20 nuovi alloggi Nei locali di via Cappuccio che un tempo ospitavano l'Archivio comunale

Venti nuovi e moderni alloggi destinati all’edilizia residenziale pubblica nei locali di via Cappuccio che un tempo ospitavano l’Archivio comunale.

La giunta di Piazza del Popolo ha approvato il Documento di indirizzo di progettazione che consentirà all’ente di realizzare un intervento particolarmente importante per aumentare la disponibilità di appartamenti da destinare alle fasce sociali meno abbienti.

Il Comune ha aderito all’Avviso pubblico regionale per la programmazione delle risorse del Piano per l’Abitare sostenibile, finanziato dal Ministero dell’Economia, e viaggia spedito verso l’obiettivo.