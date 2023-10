Avellino, vertenza Asidep a una svolta: firmato l'accordo in Prefettura La Prefettura convocherà un altro tavolo per venerdì prossimo, per acquisire gli aggiornamenti

Sembra ad una svolta la vertenza dei lavoratori Asidep, l'azienda che si occupa dei servizi depurativi. I 55 lavoratori hanno proclamato lo stato di agitazione permanente in seguito alla lettera di licenziamento, e per i pagamenti arretratati di tre mensilità. Questa mattina però per loro si è aperto uno spiraglio: al tavolo della Prefetto chiesto dai sindacati, si è discusso della soluzione della vertenza con un riassorbimento di tutti i lavoratori verso Irpiniambiente.

All'incontro, presieduto dal Capo di Gabinetto della Prefettura, dott.sa Gamerra, ed a cui ha partecipato nella fase finale, anche il sig. Prefetto, dott.ssa Spena, hanno partecipato i rappresentanti della Provincia, del Consorzio Asi, della società Asidep, Confindustria Avellino, Irpiniambiente, le segreterie provinciali di Fiom e Fismic.

"Ad ogni modo questa Prefettura configura, in via prudenziale e cautelativa, il presente tavolo come avvio del tentativo di conciliazione ex art. 8 legge 146 per invitare le parti ad astenersi dallo sciopero, sempre che non si pervenga ad un impegno puntuale dei presenti a sviluppare un percorso che porti ad un accordo per la gestione temporanea e provvisoria del servizio, nelle more dell'affidamento definitivo da parte di Asi a seguito del bando di gara predisposto, con conseguente superamento dell'astensione collettiva.

Dopo ampia discussione - da cui emerge, come dichiarato dal rappresentante di Confindustria, la grave criticità che l'attuale situazione comporta per il comparto produttivo irpino in ragione delle ricadute dell'interruzione del servizio depurativo, con ripercussioni, altresì, sulle autorizzazioni regionali all'esercizio, ed anche in considerazione che viene meno per alcune aziende la fornitura idrica garantita dall'Asidep-, il tavolo condivide, nell'intento comune di salvaguardare le attività del comparto produttivo, nonché i livelli occupazionali il seguente percorso:

1. Il Presidente dell'ASI si impegna a fornire, nella giornata odierna, i dati certi dei nuovi parametri economici offerti per la gestione temporanea e provvisorio del servizio da parte della società Irpiniambente (costo della convenzione + accollo di Asi del costo di energia elettrica);

2. L'Amministratore Unico di Irpiniambiente, visti i profili di somma urgenza che si palesano, si impegna ad elaborare la proposta gestionale, entro martedi 31 ottobre p.v, che sottoporrà alle parti sociali per addivenire ad un'ipotesi di accordo;

3. 1 Presidenti del Consorzio Asi e della società ASIDEP in liquidazione si impegnano a corrispondere ai lavoratori le risorse riferite alla mensilità di luglio ed ai benefit da tempo invocati dai dipendenti nei tempi tecnici necessari;

4. Le OO.SS. si impegnano a revocare immediatamente l'astensione dal lavoro in modo da dimostrare il massimo senso di responsabilità;

5. La Prefettura convocherà un altro tavolo per venerdì prossimo, in modo da acquisire gli aggiornamenti sullo sviluppo del percorso intrapreso a salvaguardia delle attività produttive e dell'occupazione dei lavoratori Asidep".