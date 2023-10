Avellino in lutto, è morto l'avvocato Lorenzo Scafuri: aveva 40 anni Il decesso, il cordoglio del foro avellinese

Avellino in lutto per la morte a soli 40 anni di Lorenzo Scafuri, giovane avvocato del Foro irpino. Lorenzo Scafuri ha lasciato un vuoto incolmabile nella comunità legale irpina. Lo studio legale Acone ha pubblicato un post di cordoglio, sulla pagina facebook, a memoria del giovane legale, scomparso troppo presto.

"Ci giunge con profonda tristezza la notizia della prematura dipartita del Collega Lorenzo Scafuri, esempio di garbo e di gioventú professionale al servizio del Foro di Avellino.

Alla famiglia tutta porgiamo le più sentite condoglianze in questo momento di immenso dolore." Si legge sulla pagina social dello studio. Anche l'Aiga annota: "La Sezione Aiga di Avellino partecipa attonita e commossa all’immenso dolore per la prematura scomparsa dell'Avv.Lorenzo Scafuri, professionista serio, garbato, di spiccata e vivace intelligenza e di inestimabili doti umane.".

L' avvocato Lorenzo Scafuri si è distinto nella sua professione, come un esempio di garbo e gioventù professionale al servizio del Foro di Avellino. Il suo impegno nel campo legale era evidente per tutti, e il suo sorriso contagioso illuminava lo studio legale ogni giorno. La passione con cui ha difeso i suoi clienti e ha contribuito alla giustizia nella nostra città ha ispirato non solo i suoi colleghi ma anche tutti coloro che hanno avuto il privilegio di condividere il suo percorso legale.