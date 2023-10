Avellino, centrata una quaterna: torna la fortuna alla ricevitoria Corbello una vincita da 26mila euro sulla ruota di Napoli

La fortuna ritorna nella ricevitoria di via Piave. Nel tabacchi Corbello di via Piave, questa volta è stata centrata una quaterna da 26mila euro sulla ruota di Napoli. Per un solo numero il fortunato vincitore avrebbe fatto una quintina da 600mila euro. Quindi, dopo, il gratta e vinci da 100mila euro, si festeggia ancora nella fortunata ricevitoria Corbello.