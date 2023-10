Ospedale Moscati, il record del senologo Iannace: Avellino prima in Campania Il report dell'Agenas: la struttura del primario avellinese supera persino il Pascale

C'è anche una pagina di buona sanità al Moscati di Avellino. E il protagonista è il primario della Breast Unit, Carlo Iannace, da sempre in prima linea nella lotta al cancro al seno. Stavolta il riconoscimento allo straordinario lavoro che sta portando avanti arriva direttamente dal report sui dati del 2022 dall'Agenas, l'agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Dai dati arriva la clamorosa e confortante sorpresa: l'azienda ospedaliera Moscati di Avellino si colloca al vertice in Campania grazie ai 451 interventi effettuati dall'equipe del professore Iannace. Si colloca alle spalle della struttura irpina persino l'istituto nazionale dei tumori di Napoli, il Pascale, con 382 operazioni effettuate. Risultati davvero incoraggianti per la struttura del professore Iannace che si conferma una vera eccellenza nel panorama sanitario della Campania e del Mezzogiorno.

Continuano le giornate di prevenzione in rosa

Nel pomeriggio di ieri, venerdì 27 ottobre, si è svolta, presso la Scuola dell’Infanzia in via dei Funari a Sperone, una nuova giornata dedicata alla prevenzione in rosa organizzata dall’associazione Amos Partenio.

Tantissime le visite gratuite effettuate dagli specialisti presenti: il senologo dottor Carlo Iannace, l’ecografista dottor Michele Capozzi, il nefrologo dottor Michele Cibelli, il fisioterapista dottor Walter Iannaccone, il dermatologo dottor Raffaele Iandoli. "A loro - si legge in una nota - vanno i ringraziamenti dell’Amos Partenio per la disponibilità e la professionalità con cui divulgano l’importanza della prevenzione sul territorio. L’associazione, inoltre, desidera ringraziare, oltre a quanti hanno partecipato all’iniziativa e alla proprie volontarie, il sindaco del comune di Sperone, Adolfo Alaia, e tutta l’amministrazione comunale, in particolare la consigliera Paola Rosiello, per l’accoglienza e il calore che riservano a tutti noi ogni volta che portiamo nel loro comune la prevenzione in rosa. Per i prossimi appuntamenti con la prevenzione è possibile seguire il calendario sulle pagine Facebook Amos Partenio e Amdos Campania. Intanto - conclude il comunicato - vi ricordiamo che è partita, anche quest’anno, la raccolta fondi “Sette Passi per un Sorriso”, per donare un sorriso ai più piccoli grazie alle creazioni natalizie rosa e blu, colori simbolo della prevenzione del tumore al seno e dell’autismo. Non conta quanto manca al Natale, ciò che conta è vivere questo tempo con amore e solidarietà".