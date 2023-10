Stefano Tacconi torna a casa, l'annuncio del figlio: "Abbiamo vinto" Ieri l'ex portiere 64enne ha lasciato il centro riabilitativo

Stefano Tacconi torna finalmente a casa. L'ex portiere della Juventus ha lasciato ieri la clinica dove ha svolto un lungo periodo di riabilitazione dopo essere stato colpito nell'aprile 2022 da un'emorragia cerebrale che aveva fatto temere il peggio. Ieri è stato il figlio Andrea ad annunciare il ritorno a casa dell'ex bianconero: "Ha vinto! Abbiamo vinto! Torniamo a casa, questa volta tutti insieme", si legge in un post su Instagram. L'ex portiere della Juventus ha completato la riabilitazione presso il centro specializzato di San Giovanni Rotondo. L'annuncio è stato fatto dal suo figlio, Andrea.

Avvertì un malore dopo la partecipazione a un evento benefico

Tacconi, il 23 aprile 2022, ebbe un malore ad Asti, città nella quale si trovava nell'ambito della rassegna "La giornata delle figurine", partecipando in un ristorante della provincia a una cena benefica in favore del comitato locale della Croce Rossa Italiana. Fin dal primo momento, i medici del reparto di Neurochirurgia dell'Ospedale di Alessandria hanno compreso la gravità della situazione, monitorando costantemente le condizioni dell'ex portiere, oggi 64enne, fino all'intervento chirurgico del 6 giugno, effettuato per rimuovere il drenaggio esterno ventricolare cerebrale posizionato in precedenza per l'emorragia. Otto giorni dopo, l'inizio del percorso riabilitativo, durato lunghi mesi.