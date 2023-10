Centro Autismo di Avelino, l'urlo di Varrecchia: "Fate presto ad aprirlo" Dopodomani martedì 31 ottobre Comune e Asl andranno in Prefettura

Centro Autismo di Avellino, torna in campo il prefetto Paola Spena per dirimere la questione tra Comune e Asl. Entrambi sono stati convocati per dopodomani, martedi 31 ottobre alle ore 11, assieme all'associazione Ufficio Garante diverse abilità a Palazzo di Governo, rappresentata da Michelangelo Varrecchia e Gennaro D'Anna.

E' il momento di arrivare ad una soluzione, possibilmente condivisa, per aprire, ormai dopo un ventennio di ritardi e polemiche, la struttura di Rione Valle e soddisfare le esigenze delle famiglie con ragazzi autistici che non possono più aspettare.

Le associazioni respingono l'idea del sindaco Festa orientato al privato e premono invece per una gestione pubblica con l'Asl.

“L'indignazione del prefetto è giustificata, finalmente ha una posizione precisa – dichiara Michelangelo Varrecchia - La vicenda dell'autismo è complessa: venticinque milioni di euro che attraggono anche interessi economici ed elettorali".

"Ricordo quel titolo del Mattino dopo il terremoto del 1980: “Fate presto”. Ecco: si faccia presto ad aprire il centro, sono le famiglie che lo chiedono.