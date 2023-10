50 caregiver al fianco degli anziani: Ariano modello in Campania Il progetto di Panacea e i benefici per la collettività

Casa come primo luogo di cura questo il nuovo paradigma insito nel Pnrr. Con il progetto realizzato da Panacea Odv associazione di Ariano Irpino con il contributo della fondazione Banco di Napoli sono stati formati circa 50 caregiver, collaboratori domestici ed assistenti familiari, i primi in regione Campania, che da poco ha istituito l’albo in materia.

L’evento di chiusura con la consegna attestati si è tenuto nella sala Ilaria Alpi del palazzo degli Uffici di Ariano Irpino.

La referente del progetto Chiara Molinario si è dichiarata soddisfatta e ha ringraziato la fondazione Banco di Napoli, i consulenti ed i volontari che hanno collaborato alla perfetta riuscita del progetto.

Va sottolineata la complessità dei compiti che tali figure sono chiamate a svolgere: dalla cura dell’igiene personale, alla cura della casa, alla preparazione dei pasti, il fare la spesa, l’occuparsi dei farmaci. Appare altresì evidente che un anziano, da solo, difficilmente riuscirà ad accedere alle prestazioni di teleassistenza o telemedicina senza un caregiver, una badante, un assistente familiare a sua volta adeguatamente preparato. Da ciò la necessità di una formazione specifica dei caregiver per aumentarne le competenze. Presente in sala la responsabile di Panacea Maria Spina Pratola insieme al team di volontari.