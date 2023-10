Lavoro: Landini, sostegno a sciopero dipendenti Ispettorato Stamattina sciopero e presidio anche ad Avellino

“Esprimiamo sostegno e solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Come Cgil, nell'ambito della mobilitazione di questi mesi, stiamo chiedendo un investimento straordinario sul pubblico, per garantire servizi e diritti alla cittadinanza".

Ad affermarlo, in una nota, il segretario generale della Cgil Maurizio Landini in occasione dello sciopero proclamato per la giornata di oggi per il personale INL.

“Le attività svolte ogni giorno dall'Ispettorato - prosegue Landini - sono essenziali per la tutela di lavoratrici e lavoratori, vessati da varie forme di illegalità e assenza di norme sulla rappresentatività sindacale, che ne condizionano e limitano l'esercizio di diritti”.

“Per questo tutta la Cgil appoggia le lavoratrici e i lavoratori in questa vertenza, affinché - conclude il segretario generale della Cgil - vi sia finalmente un vero investimento da parte del Governo in termini di risorse, personale e strumentazione, per combattere seriamente le illegalità sul mercato del lavoro e ridurre in modo incisivo infortuni e morti sul lavoro”.

Stamattina sciopero e presidio anche ad Avellino presso la Prefettura. Fiordellisi “Le aree del Sud Italia, dove riscontriamo le maggiori criticità nel rispetto dei Contratti Collettivi e delle pratiche di appalto selvaggio senza regole, dove quindi necessitiamo di maggiori azioni preventive per sicurezza e legalità, assistiamo all’arretramento delle funzioni dell’Ispettorato del Lavoro. Anche per queste ragioni supportiamo le vertenze che gli Ispettori del Lavoro di Avellino hanno messo in campa da tempo, anche rispetto alla nuova sede che è del tutto inadeguata a poter svolgere il lavoro in sicurezza.”