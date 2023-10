Quindici spettacoli tra prosa, cabaret e spettacoli: è la stagione del Gesualdo Presentato il cartellone teatrale del Massimo avellinese

Parte la nuova stagione del Teatro “Carlo Gesualdo”: 15 appuntamenti straordinari per un cartellone unico nel panorama teatrale campano per proposta e appeal. Quindici spettacoli che andranno a comporre un cartellone che, da novembre ad aprile, riporterà Avellino al centro della scena teatrale regionale.

Il cartellone del Teatro comunale, presentato questa mattina presso la Sala stampa di Palazzo di Città dal sindaco di Avellino, Gianluca Festa, e dal direttore artistico del “Gesualdo”, Enrico Provenzano, prenderà il via sabato 11 novembre con l’attesissimo ritorno in città di Massimo Ranieri che con il suo acclamato spettacolo “Tutti i sogni ancora in volo” inaugurerà la nuova stagione teatrale.

Poi una carrellata di straordinari artisti del calibro di Raffaele Paganini che danzerà sulle note dei Pink Floyd ed Arturo Brachetti con le sue stravaganti ed oniriche illusioni. Gli “one man show” di Alessandro Siani, Enrico Brignano e Maurizio Battista. Il teatro civile di Marco Travaglio, la musica intramontabile della PFM che omaggerà lo straordinario sodalizio intrecciato con Fabrizio De Andrè 40 anni fa. La grande lirica del Conservatorio “Domenico Cimarosa” e il musical tratto dall’acclamata serie tv “Mare Fuori”. La prosa affidata a Laura Morante, Adriano Giannini e Gabriella Pession e la divulgazione scientifica in chiave fresca e divertente di Barbanera X. E per i più piccini lo spettacolo di Carolina Benvenga e il grande classico Disney “La Bella e la Bestia”. Tasselli di una proposta culturale e di intrattenimento incentrata sulla grande qualità e orientata ad un pubblico variegato e trasversale.

«Quello del Gesualdo sarà un cartellone completo, di grande qualità e adatto ad ogni tipo di sensibilità. Danza, musica, appuntamenti dedicati ai bambini, i migliori comici italiani. Insomma, un’altra stagione straordinaria, per la quale abbiamo deciso di non mettere in vendita gli abbonamenti per non vincolare il pubblico e dargli la possibilità di scegliere lo spettacolo più aderente alle sue aspettative – spiega il sindaco di Avellino, Gianluca Festa – Inoltre, abbiamo immaginato una stagione in continua evoluzione che, già nelle prossime settimane, si arricchirà di ulteriori appuntamenti. Ancora una volta – conclude il primo cittadino – il cartellone non costerà un centesimo alle casse comunali, perché attraverso i Fondi POC e gli incassi dei singoli spettacoli, non solo copriremo tutti i costi, ma contiamo anche di recuperare ulteriori risorse».

«Abbiamo lavorato tanto sulla qualità, con spettacoli non usuali, e in favore dei nostri affezionati spettatori, con una politica di prezzi che sicuramente incentiverà un afflusso importante – sottolinea il direttore artistico del Teatro “Gesualdo”, Enrico Provenzano – Puntiamo alla fidelizzazione di un numero sempre crescente di pubblico e al superamento dei numeri dello scorso anno. Per fare questo, nelle prossime settimane, concretizzeremo alcune trattative in corso e implementeremo una già ricca stagione teatrale con altri appuntamenti di sicuro richiamo».