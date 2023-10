La "Don Tonino Bello" odv si rinnova: Giuseppe D'Argenio nuovo presidente Aggiornate le cariche sociali, l’associazione si rinnova anche nella comunicazione

Dal 1999 la Don Tonino Bello ODV opera nella città di Avellino attraverso azioni di contrasto alla povertà, di sostegno alle famiglie, di rinsaldamento dei legami comunitari a partire dall’importanza del volontariato e della solidarietà.

Fino al 2008 ha gestito la Casa di accoglienza Mensa Dormitorio della Diocesi di Avellino, rendendola un punto di riferimento e un osservatorio privilegiato sulle disuguaglianze e le povertà nel Capoluogo offrendo al contempo un sostegno certo e uno spazio sicuro a centinaia di persone in condizioni di bisogno.

Dopo aver consegnato la gestione e il servizio della mensa di nuovo nelle mani della Diocesi – ormai 15 anni fa - l’associazione si è lanciata in una nuova sfida inseguendo l’obiettivo del community building come strumento fondamentale per costruire una rete di volontari ampia e radicata che nel tempo è riuscita ad intraprendere e portare avanti numerosi progetti di coinvolgimento della cittadinanza e di promozione della partecipazione attiva, di cultura della legalità, di sostegno educativo, di recupero scolastico, di integrazione e contrasto al razzismo, di promozione della cultura del riciclo e della sostenibilità.

Una forma di volontariato che fonda la sua energia sull’etica del volto di Don Tonino Bello, promuovendo la cultura di un cambiamento basato sui valori della condivisione con gli ultimi, creando un clima di amore, pace, fratellanza e di giustizia. Perché è ancora possibile portare alla luce tenerezze, paure e speranze celate, per offrire ascolto e sorrisi finalizzati al sostegno, all’analisi dei problemi e alle possibili soluzioni.

L’associazione ha incentivato negli anni la costruzione di reti territoriali tra associazioni, imprese, istituzioni locali, nazionali ed europee, perseguendo così l’obiettivo dell’infrastrutturazione sociale e del rafforzamento delle comunità locali in un’ottica di ascolto, dialogo, co-programmazione e co-progettazione partecipata.

E tra questa fine del 2023 e il 2024 saranno tanti i progetti a cui dare continuità, anche attraverso le nuove cariche sociali appena rinnovate che vedono Giuseppe D’Argenio come nuovo presidente alla guida della Don Tonino Bello ODV, affiancato da: Costantino Fiore - Vice presidente responsabile volontari e centro ascolto vulnerabilità - Francesca Pesce - Segretaria e responsabile sportello legale e dei diritti - Michele Tartaglia, col ruolo di Tesoriere, delegato al rapporto con i fornitori e referente dell’Emporio Solidale E-Core e Ilaria Scarano, Consigliera con delega a Pari Opportunità e Povertà Educativa, anche referente del Campus Tam Tam.

Da qui parte anche l’operazione di rebranding dell’associazione, che si doterà di un nuovo logo, di una rinnovata brand identity e di una comunicazione social più chiara e completa: un cambiamento strategico necessario per rafforzare l’immagine e i valori della Don Tonino Bello, incrementando i servizi e continuando a promuovere la cultura del volontariato.