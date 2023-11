Centro Autismo, M.I.D.: "No alla gestione privata" Intanto convocato per l'8 novembre il consiglio comunale monotematico

Il M.I.D. nel ringraziare il Sig. Prefetto di Avellino Paola Spena per aver promosso sensibilmente l’incontro confronto sulla futura gestione del Centro per l’Autismo tra A.S.L e Comune di Avellino svoltosi nel Palazzo di Governo della Prefettura di Avellino e nel ringraziare la stessa A.S.L. di Avellino nella Persona del Direttore Generale Nicola Ferrante, il quale ha ribadito la sua disponibilità a collaborare per garantire la gestione sanitaria del Centro pronto ad investire anche 1.5 milioni di euro di fondi per le future attività, esprime delle perplessità e la sua piena contrarietà rispetto alla presa di posizione venuta fuori a margine dell’incontro del Sindaco di Avellino Gianluca Festa di voler affidare la futura gestione della struttura a un ente diverso dalla stessa A.S.L. e che in ogni caso dovrà accreditarsi comunque per poter prendere gratuitamente in carico i pazienti affetti dai disturbi dello spettro autistico.

Il M.I.D. non si arrende e porterà avanti la sua battaglia ferocemente facendosi interprete e portavoce anche della volontà delle famiglie, ampiamente espressaci e consegnataci anche a margine della nostra assemblea pubblica, rispetto all’affidamento gestionale della struttura al pubblico e alla A.S.L., lanciando in ultimo un forte appello alla cittadinanza tutta a partecipare e prendere parte alla seduta monotematica del Consiglio Comunale convocata salvo colpi di scena improvvisi per il giorno 8 Novembre 2023 alle ore 15:30 con inizio dei lavori previsto per le ore 16:30, al fine esclusivo di tutelare i diritti dei più deboli dando voce a chi non ha voce.