M.I.D.: "No all'ex Maffucci, per il Centro Autismo nessuna alternativa a Valle" Il Movimento Disabili respinge ogni altra proposta per accogliere ragazzi autistici

Noi del M.I.D. proprio ieri a conclusione del tavolo tenutosi ieri mattina in Prefettura, convocato e fortemente voluto dal Sig. Prefetto Paola Spena della Provincia di Avellino alla presenza del Sindaco di Avellino Gianluca Festa e del Direttore Generale Mario Ferrante, siamo intervenuti rispetto alla fumata grigia con la quale l’incontro si è concluso e esprimendo la nostra posizione e allo stesso tempo delle famiglie di questi ragazzi rispetto a una futura gestione pubblica con il pieno coinvolgimento della AS.L. del Centro per l’Autismo di Valle aldilà della chiara volontà del Sindaco di Avellino Gianluca Festa di voler affidare tale struttura a un Ente Terzo non A.S.L., dando appuntamento alla città e alle famiglie dei ragazzi affetti dai disturbi dello spettro autistico al Consiglio Comunale Monotematico convocato per il giorno 8 Novembre alle ore 15:30 con inizio alle ore 16:30.

Nel ricordare che la struttura di Valle è nata con destinazione d’uso proprio quello di essere punto di riferimento per le cure e il trattamento dei disturbi dello spettro autistico è impensabile per noi raccogliere e registrare notizie di proposte alternative o addirittura la rimodulazione e rimessa in funzione di vecchie strutture come ad esempio ex ospedali da adibire a Centro per l’Autismo.

Il Centro per l’Autismo per noi e per le famiglie dei ragazzi affetti dai disturbi dello Spettro Autistico è la struttura che si attende da ormai anni ovvero di Contrada Serroni Valle, alternative non ce ne sono quindi si trovi la quadra.