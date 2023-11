L'ultimo saluto a Paolo Miele: "La tua assenza farà rumore, siamo distrutti" Oggi alle ore 15 i funerali nella chiesa di Santa Maria delle Grazie. Il ricordo sui social

Centinaia di messaggi di cordoglio sui social, camera ardente affollata per dare l'ultimo saluto a Paolo Miele, imprenditore irpino, morto ieri stroncato da un malore fulminante. Uno choc per il mondo dell'imprenditoria campana e dello sport. Aveva 54 anni Paolo Miele che, con i fratelli Giuseppe e Marco, guidava l'azienda "Miele Giuseppe & Figli", una delle realtà imprenditoriali più importanti della provincia irpina. Paolo Miele era particolamente amato dalla sua comunità: imprenditore serio, dinamico, si è sempre contraddistinto per essere stato un persona generosa e affabile. In queste ore centiania di persone stanno raggiungento la camera ardente, che è stata allestita presso la Onoranze Funebri Irpinia di Torrette di Mercogliano. Oggi si terranno i funerali. Alle 15 il corteo partirà per raggiungere la chiesa di Santa Maria delle Grazie a Tuoro Cappuccini, dove alle 15,30 è prevista la funzione religiosa.

Sono numerosi i messaggi che stanno scorrendo sui social. "Improvvisamente, e lasciandoci tutti estremamente affranti, è venuto a mancare il nostro Paolo Miele. L'azienda tutta si stringe nel dolore della famiglia". Si legge sull apagina social dell'azienda di famiglia".

L'Asd Felice Scandone «si stringe alla famiglia Miele, a cui vanno le più sentite condoglianze per la perdita del caro Paolo», si legge sulla pagina della società sportiva, che Paolo tanto amava. Paolo Miele era conosciuto e molto stimato anche fuori provincia, come in Costiera Amalfitana e nel Salernitano. Amico di tanti, persona perbene, paolo Miele si è sempre fatto amare e conoscere per le sue doti umane e professionali.

L'ex sindaco di Praiano ed ex consigliere regionale, Salvatore Gagliano, scrive: «Cari amici di Praiano, oggi mi è giunta una di quelle notizie che non vorresti mai ricevere. Oramai queste tristi notizie ci stanno consumando. Invio le condoglianze più affettuose a tutta la famiglia Miele. Lo ricorderò come un ottimo e gradito vicino di casa a Praiano». Il 54enne imprenditore era al timone insieme ai fratelli della "Miele Giuseppe & figli". Un gruppo importante con sedi ad Atripalda, Salerno e Napoli. Una storia imprenditoriale di successo, nata nel 1948 dal nonno Giuseppe e successivamente guidata dal papà Alfonso. Paolo Miele sui social viene ricordato con affetto anche da numerosi dipendenti, come Antonella che scrive: "Nulla sarà più come prima, la tua assenza farà rumore, mancherai tanto, perdiamo una persona speciale, un uomo dal cuore buono, che non ci ha mai guardato con gli occhi da titolare ma sempre e’ solo con quelli di amico"

E poi altri come Mandredo che annota: "Nel lavoro le persone non si scelgono, ti capitano. È quello che spesso capita a tanti. La mia fortuna è averle scelte e aver scoperto quanto siano in grado di farti sentire parte di esse, parte di una famiglia, proprio come succede ai miei colleghi. Quello vissuto oggi è inspiegabile, così come difficile sarà affrontare il prossimo giorno di lavoro, perché sarà diverso, sarà vuoto. Piena invece la mia stima come l’onore di aver lavorato con te e per te".

E poi ancora i ricordi di tanti amici: "E’ arrivato come un fulmine in un ciel sereno. Notizie che ti lasciano senza respiro. Mi sono accasciato dall’incredulita’ e dal dolore, ". scrive Felice.