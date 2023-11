Striscione al Centro Autismo, M.I.D.: "La disabilità non è una colpa" Le famiglie di ragazzi autistici aspettano da un ventennio la struttura di Valle

"La disabilità non è una colpa, lo Stato deve sostenere i nostri bambini! Ci sono varie forme di disabilità, l'unica pericolosa è essere senza "CUORE". VERGOGNATEVI! Dateci i nostri diritti da esseri umani!"

È proprio questo il messaggio che il M.I.D. e la città stessa hanno raccolto questa mattina davanti al Centro per l'Autismo di Valle, evidentemente da parte di qualche genitore o famiglia di una persona affetta dai disturbi dello spettro autistico che attende da oltre trent'anni l'apertura e messa in funzione di questa struttura che dovrà garantire cure e assistenza sanitaria. Solo poche ore fa, tra l'altro, è intervenuto anche il Sig. Prefetto di Avellino, Paola Spena, la quale ha convocato l'A.S.L. e il Comune di Avellino per mediare e tentare di giungere a una conclusione, ma ha fallito a causa della forte presa di posizione del Sindaco di Avellino, Gianluca Festa, che vuole affidare la gestione a un ente terzo, non A.S.L. Nonostante la chiara disponibilità del Direttore Generale Mario Ferrante, che ha offerto anche all'Amministrazione Comunale di Avellino 1.5 milioni di euro per la messa in esercizio.

Il messaggio che raccogliamo oggi affisso davanti alla struttura di Valle è la voce chiara dei cittadini liberi, ma soprattutto stanchi di false promesse e speranze, di slogan propagandistici elettorali di questa amministrazione, che noi del M.I.D. rappresenteremo e sosterrà durante il Consiglio Comunale monotematico, al quale siamo stati invitati e convocati per l'8 ottobre alle ore 15.30, con inizio alle 16:30. Questo rappresenta una chiara testimonianza che la cittadinanza ha risposto al nostro invito di ieri per affrontare questa vergognosa e ultraventennale vicenda che grava sulle spalle dei più deboli soprattutto.

"Andremo fino in fondo alla questione e continueremo finché non si giungerà alla piena soddisfazione delle aspettative di queste famiglie e delle Associazioni e Enti (reali e che si sono concretamente prodigati per questi ragazzi nel silenzio, rispetto che ben conosciamo)," conclude il M.I.D.