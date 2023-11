Maltempo, disagi ad Avellino: cade albero in via Ferrante In diversi punti della città tombini saltati o ostruiti dal fogliame

Anche ad Avellino si sono registrati disagi per il maltempo che ha colpito in queste ore la Campania. In diversi punti della città si sono verificati mini-allagamenti a causa dei tombini saltati o ostruiti dal fogliame. Paura in particolare in via Ferrante, zona alta della città, per un albero caduto sulla carreggiata nella notte. Anche in Viale Italia i vigili del fuoco sono intervenuti per alcuni alberi pericolanti a causa del forte vento che mette a rischio l'incolumità pubblica. Il sindaco Festa ha chiuso il Campo Coni e i parchi pubblici ma ha lasciato aperte le scuole, quelle che avevano deciso di non fare il ponte di Ognissanti.