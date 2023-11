Consiglio sul Centro Autismo, le associazioni ai cittadini: "Venite in massa" Mercoledi 8 novembre alle 15.30 l'assise comunale sul futuro della struttura di Valle

Mercoledì 8 Novembre, dalle ore 15.30, si terrà il Consiglio Comunale Monotematico, già convocato in data 12 Ottobre e poi, rinviato, per discutere sulla gestione del Centro Servizi e Assistenza socio-Sanitario di Valle, Avellino.

Detto Consiglio Comunale è stato convocato in seguito alle richieste delle Famiglie interessate, dei Consiglieri Comunali di Minoranza e dalle Associazioni da sempre impegnate nella tutela dei Cittadini.

Vista l'importanza e l'unicità di questo evento, TUTTI I CITTADINI SONO INVITATI A PARTECIPARE, poichè questo Consiglio coinvolge tutti coloro che sono interessati ad avere una Sanità a dimensione delle esigenze delle persone e garantita dallo Stato, come stabilisce la Costituzione.

Sappiamo che molti in Città sono stanchi di sentir parlare del Centro di Valle, ma, ci sono le giuste richieste di tanti genitori, bambini e ragazzi che attendono da 20 anni di aver un polo di eccellenza sanitaria che desse loro la speranza di migliorare la vita, anche se in minima parte, dei propri figli e di avere un luogo che li facesse sentire meno soli.

Tanti anni fa un grande Sindaco Avellinese, ha sognato di dare "un'anima alla nostra Città"..

Ebbene, tutti noi sappiamo che I' Anima di una Città sono i Cittadini, quando tutti insieme sono capaci di provare empatia per I' altro e quando riescono a sostenersi.