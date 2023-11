I danni del travaglio e del parto, all'ospedale Moscati gli esperti a confronto Avellino: due giorni di formazione a livello nazionale

Una due giorni di corso pratico – teorico sul tema della “prevenzione dei danni sul pavimento pelvico femminile durante il travaglio e il parto”.

Il corso si propone di preparare i ginecologi, le ostetriche e tutto il personale che ruota intorno al mondo ostetrico a prevenire e ad affrontare con competenza e sicurezza i danni sul pavimento pelvico femminile, durante il travaglio e il parto.

Uno spazio importante sarà dedicato ad un’attenta lettura ragionata della cardiotocografia in travaglio di parto, al ruolo delle posture, del movimento nel travaglio e nel periodo espulsivo, nonché alle tecniche del taglio cesareo difficile.

Il corso fornirà le conoscenze di come il perineo si modifica durante la nascita. Negli ultimi anni anche in Italia è aumentato l’interesse e l’attenzione per i danni visibili o occulti del perineo correlati al parto vaginale che in passato erano frequentemente non riconosciuti, sottostimati o non correttamente riparati. L’arte ostetrica ci permette, se ben conosciuta ed utilizzata, di prevenire o di ridurre le conseguenze di tale danno. I moderni mezzi di imaging affinano la nostra diagnosi e la tecnica chirurgica ci consente di ripararle nel migliore dei modi. Il corso si propone non solo di approfondire gli aspetti teorici di conoscenza del problema ma sviluppa in modo particolare il momento formativo delle abilità manuali (technical skills) su simulatori originali.

MERCOLEDI 8 NOVEMBRE 2023 13.30 – 14.00 Registrazione dei partecipanti 14.00 – 14.30 Presentazione del corso Dr. A. Ragusa, Dr. E. Struzziero, saluto delle Autorità Dr. R. Pizzuti, Direttore Generale AO San Giuseppe Moscati, Avellino Dr. R. Lanzetta, Direttore Sanitario AO San Giuseppe Moscati

I SESSIONE – TRAVAGLIO, TRAUMA PERINEALE OSTETRICO E GESTIONE DEL POST-OPERATORIO 14.30 – 15.30 Contenimento del dolore in travaglio | M.G. Frigo 15.30 – 16.00 Il danno ostetrico perineale. Un approccio olistico | A. Youssef 16.00 – 16.45 Riconoscimento e stadiazione delle lacerazioni perineali di 3° e 4° grado (OASI) ed episiotomia (indicazioni e tecniche di riparazione) | C. Vernier 16.45 – 17.30 La riparazione chirurgica delle lacerazioni perineali (secondo grado/episiorrafia, terzo e quarto grado) | D. Rinaldo II SESSIONE – SESSIONE PRATICA | 1 17.30 – 19.30 Simulazioni con materiali inorganici (per MEDICI E OSTETRICHE) | A. Youssef, D. Rinaldo, C. Vernier, G. Urbano • Episiorrafia (sutura in continua con risparmio della fossa navicolare ed intradermica) su modello sintetico • Esercitazioni per suture intradermiche • Esercitazioni per la corretta esecuzione dell’episiotomia medio laterale.

• Postazione per la protezione del perineo nel parto operativo vaginale con ventosa ostetrica (manovra viennese modificata) GIOVEDI 9 NOVEMBRE 2023 III SESSIONE – PREVENZIONE DELLE LESIONI DEL PAVIMENTO PELVICO IN SALA PARTO 9.00 – 9.45 Cosa possiamo fare nel periodo espulsivo per prevenire/ridurre il trauma perineale ostetrico: il medico e l’ostetrica | G. Urbano, C. Vernier 9.45 – 10.30 La riabilitazione del pavimento pelvico | A. Youssef 10.30 – 11.00 Discussione IV SESSIONE – IN SALA TRAVAGLIO E IN SALA PARTO 11.00 – 11.30 Lettura ragionata della cardiotocografia in travaglio di parto | D. Rinaldo 11.30 – 12.30 Il ruolo delle posture e del movimento nel travaglio e nel periodo espulsivo | F. Angelini, C. Vernier 12.30 – 13.00 Il taglio cesareo difficile: tecniche a confronto | A. Ragusa 13.00 – 13.30 Discussione 13.30 – 14.30 PAUSA PRANZO V SESSIONE – SESSIONE PRATICA | 2 14.30 – 16.30 Taglio cesareo difficile e suture emostatiche (per MEDICI) | A. Ragusa, D. Rinaldo, 14.30 – 16.30 Semeiotica, posture e movimento (per OSTETRICHE) | F. Angelini, C. Vernier 16.30.