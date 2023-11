Caos Irpiniambiente, operai in Prefettura: 19 lavoratori a rischio Sos a Palazzo di Governo: "Paghiamo sulla pelle dei lavoratori uno scontro politico"

Riassetto dei rifiuti in Irpinia, balla il futuro di 19 operai nel passaggio di cantiere tra Irpiniambiente e la De Vizia.

Operai e sindacati questa mattina in presidio davanti la Prefettura per lanciare un sos a Palazzo di Governo: il subentro del socio privato non salvaguarda i livelli occupazionali.

“C'è un elenco da cui resterebbero fuori 19 operai che il Comune di Avellino impiegava solo per gli straordinari” - spiega Nunzio Marotta, Ugl Igiene Ambientale.

Per Michele Caso della Uil “è inaccettabile che uno scontro politico-istituzionale produca questo impasse sulla pelle dei lavoratori. Chiederemo con fermezza al Prefetto di mettere mano a questa situazione”.

Ma per il sindaco Festa non ci sono più ostacoli: “Il servizio partirà. Ci auguriamo solo che per il giorno 16 non ci siano altre perdite di tempo che naturalmente non dipenderebbero da noi”.

Qualche momento di tensione si è registrato quando la Fiase ha chiesto di far salire anche una propria delegazione dal Prefetto, sintomo comunque di una situazione che resta calda.