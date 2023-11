Avellino, professore muore stroncato da un infarto: liceo Mancini a lutto La comunità scolastica piange il professore Natalino Fabrizio: la preside: siamo distrutti

La comunità scolastica irpina è in lutto per la morte del professore Natalino Fabrizio, storico docente della provincia di Avellino. Professore di matematica al biennio nelle classi di scienze applicate, del Liceo scientifico Mancini, già sindaco del suo paese Lapio, Natalino Fabrizio è stato stroncato da un infarto. Stamane la comunicazione è arrivata in segreteria, nella sede centrale dello storico liceo scientifico di Avellino. "La notizia della morte improvvisa del professore Natalino Fabrizio ci ha distrutti - spiega la preside Gianfelice -. Lo ricorderemo sempre come un professore sempre presente, un gentiluomo nei rapporti con tutti, un docente sempre ispirato dai valori fondanti dell'insegnamento, che viveva Il suo lavoro sempre animato da autentico senso della formazione delle nuove generazioni. Il professore Natalino Fabrizio era prossimo alla pensione, stava completando la sua carriera, il suo onorato servizio. Era questo il suo ultimo anno di lavoro. Oggi l'improvviso malore lo ha strappato alla vita, all'amore e affetto dei suoi cari, dei suoi alunni e colleghi. In segno di lutto domani pomeriggio sono sospese nella scuola tutte le attività extracurriculari, per consetire a professori, alunni e personale amministrativo di poter prendere parte alle esequie, che si terranno nel suo paese: Lapio". Domani, 7 novembre 2023, alle ore 15 nella chiesa madre di Lapio si terranno le esequie.