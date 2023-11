Senzatetto dorme davanti la Chiesa di Santa Rita, interviene la Caritas Un cittadino polacco da qualche notte riposava su una panchina al freddo

Dormiva da qualche notte all'esterno della chiesa di santa Rita ad Avellino. Lui è un senzatetto polacco, originario di Cracovia. In suo soccorso oggi è intervenuta la Caritas ma anche il quartiere si è mobilitato in questi giorni, offrendogli pasti caldi e qualche caffè.

"Vedevamo che questo signore stava sotto una pioggia battente da giorni. Ha attirato l'attenzione di tutti noi del quartiere. Chi ha portato il caffè, chi qualcosa da mangiare. Ci rivolgiamo principalmente alle autorità, altrimenti qui siamo solo a raccontare tragedie che si succedono di tanto in tanto in questa città".

Anche il parroco, don Antonio Dente, ieri lo ha ospitato all'interno della chiesa ma è chiaro che non poteva essere quella la soluzione definitiva in questi giorni di pioggia e con il freddo che incombe. E allora stamattina, anche grazie all'intervento dei carabinieri, l'uomo è stato convinto a trasferirsi al dormitorio della Caritas, dove gia erà transitato.

“Noi abbiamo in mente le favole della piccola fiammiferaia riconoscente, ma nella realtà purtroppo non avviene sempre così - spiega Don Vitaliano Della Sala - spesso queste persone non sono sincere, dicessero immediatamente quali sono i loro problemi, noi interverremo in qualche modo, ma a volte si vergognano e hanno paura. Non si fidano. Confondono la Caritas con la questura. Insomma, i problemi da affrontare sono tanti".