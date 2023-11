Amministrative 2024 Avellino, anche Legambiente in campo Nasce il percorso "traccia": workshop e incontri per stimolare il dibattito politico

Indetta una conferenza stampa, domani 8 novembre 2023 alle ore 10.30 presso la sala stampa del Comune di Avellino, da Legambiente Avellino-Alveare per presentare "Traccia", un percorso in vista delle amministrative del 2024 che ha l'obiettivo di creare dei workshop e dei tavoli di confronto con i cittadini e le cittadine di Avellino, le realtà associative e gli ordini professionali. Il focus è, attraverso i cinque appuntamenti che si terranno in giro per la città, creare un programma di Governo sui temi ambientali da sottoporre a tutti i candidati a sindaco delle elezioni del 2024.