Parità di genere, la Cisl in campo per l'educazione finanziaria La violenza economica ostacola l’indipendenza delle donne.

Il tema dell’educazione finanziaria sta diventando sempre più centrale nell’ambito delle politiche protese alla promozione dell’autonomia economica e dell’empowerment femminile, con ricadute positive anche in materia di contrasto alla violenza di genere. Terminata la fase pilota del Progetto di educazione finanziaria. “Le donne contano: l’educazione finanziaria per le lavoratrici”, promosso dalla Banca d’Italia, in collaborazione con CGIL CISL, UIL.

La Cisl della Campania raccogliendo l’invito della segreteria nazionale, intende continuare ad impegnarsi anche su questo tema promuovendo in collaborazione con la Cisl IrpiniaSannio, momenti di riflessione sul tema dell’Educazione Finanziaria in diverse realtà del territorio Irpino, che si occupano nello specifico di donne vittime di violenza.

“In particolare questo progetto-dichiara Daniela Cucciniello Coordinatrice femminile Cisl IrpiniaSannio- rappresenta un pezzo importante nel quadro delle azioni che concorrono alla parità di genere. La violenza economica ostacola l’indipendenza delle donne. Le donne in situazione di temporaneo disagio, derivato da esperienza di violenza subita, risultano essere soggetti fortemente a rischio di esclusione dal contesto socio-economico in cui vivono, specie quando hanno dei figli e sono state lasciate. Di qui, l’esigenza di rafforzare la cultura economico-finanziaria delle donne attraverso iniziative di educazione finanziaria.

"Abbiamo pertanto promosso un incontro per domani, 8 novembre 2023, con La Goccia, Ente gestore dei Centri Antiviolenza dell’Ambito Sociale A02 e A04 di Mercogliano e di Avellino, dove si svolgerà il momento di riflessione", conclude Cucciniello.