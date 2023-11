Voto Avellino, Legambiente in campo: "Consegneremo 10 proposte ai candidati" Presentato il progetto "Traccia, un percorso con workshop e incontri con i cittadini

Amministrative 2024 ad Avellino, anche Legambiente in campo. Presentato il progetto “Traccia”, un percorso di workshop e incontri con i cittadini per raccogliere 10 proposte da sottoporre poi in primavera ai candidati sindaco.

"Abbiamo deciso di lanciare questa campagna di laboratori civici grazie alla quale avremo modo di entrare in contatto con cittadini che vogliono partecipare e costruire una proposta precisa sulla transizione ecologica" - ha spiegato Antonio Di Gisi, presidente di Legambiente Avellino-Alveare.

"Crediamo che il capoluogo irpino debba fare la propria parte per quanto riguarda la crisi climatica e che le amministrative possano essere un momento di riflessione sugli argomenti relativi all'ambiente.

"Durante i cinque laboratori parleremo di rifiuti, qualità dell'aria, verde pubblico, Parco del Fenestrelle e di mobilità per delineare dieci proposte che poi saranno presentate ai candidati a sindaco della città di Avellino. I temi scelti sono significativi ma non sono gli unici su cui bisognerebbe avviare una riflessione".

Primo appuntamento il 28 novembre a Valle sul verde pubblico.