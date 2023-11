Disagi al Centro Storico quando piove: "Tombini saltati, qui si allaga tutto" Residenti e commercianti: "Arriva un fiume d'acqua da Rione Parco, situazione che va avanti da anni"

Allagamenti e lavori al centro storico di Avellino, le giornate di maltempo provocano continui disagi nella zona di via Circumvallazione e corso Umberto I.

Ogni qualvolta piove copiosamente da Rione Parco arriva un fiume d'acqua. Causa anche il fogliame che arriva a valle, l'acqua non riesce a defluire e si ostruiscono i tombini. Da qui danni e disagi anche alle abitazioni.

"Il problema è nella discesa del rione Parco - ci raccontano commercianti e residenti della zona - lì si potrebbe mettere tranquillamente una grossa grata alla discesa per convogliare l'acqua che poi finirebbe nel fiume Fenestrelle.

Il signor Ignazio abita di fronte la Casina del Principe, l'ingresso della sua abitazione si allaga continuamente, a volte l'acqua entra anche in casa ed è costretto a toglierla con i secchi.

La situazione non cambia in via Circumvallazione. L'edicolante della zona ci scherza anche un pò. "I miei clienti per attraversare devono prendere la zattera” ma, battute a parte, la situazione si ripete ciclicamente.

Intanto si registra qualche rallentamento per chiudere i lavori a corso Umberto I e piazza Castello.

Proprio la pioggia in questi giorni ha fatto slittare i tempi di consegna. Devono fare l'allaccio delle luci e mettere le panchine. ma i lavori ormai sono finiti, devono solo liberarci e speriamo che lo facciano presto”.