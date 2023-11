Calendario Storico dell'Arma dei Carabinieri: Storie di Vicinanza e Solidarietà Il Colonnello Albanese ha presentato la nuova edizione presso il Comando di Avellino

Oggi, presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, il Colonnello Domenico Albanese ha presentato con orgoglio il Calendario Storico dell'Arma dei Carabinieri edizione 2024. Questo straordinario lavoro è stato realizzato in collaborazione con lo studio di design Pininfarina e l'eclettico editorialista Massimo Gramellini, che ha contribuito con testi avvincenti.

Il Tema del Calendario: "I Carabinieri e le Comunità"

Il Calendario Storico 2024 è dedicato al tema "I Carabinieri e le Comunità". In particolare, si focalizza sulla figura del Carabiniere come punto di riferimento per le collettività. Questi uomini e donne sono presenti costantemente accanto ai cittadini, dai momenti storici cruciali, come il referendum tra Monarchia e Repubblica nel 1946, fino alle sfide quotidiane, come le recenti alluvioni in Romagna.

Vicinanza e Solidarietà

La vicinanza, la capacità di ascolto e le numerose attenzioni rivolte ai bisogni delle persone, dalle città metropolitane ai remoti borghi di provincia, sono il filo conduttore che da sempre caratterizza l'operato dell'Arma. Questo spirito si riflette attraverso le 12 storie presenti nel Calendario 2024.

Queste storie, narrate con maestria da Massimo Gramellini, spaziano dalle gesta eroiche, come il sacrificio a Fiesole, a episodi legati alla vita quotidiana, come il sostegno alle persone più fragili durante la pandemia da Covid-19. Il Comandante Generale sottolinea che queste storie "sembrano inventate, ma sono episodi reali". I Carabinieri sono sempre presenti, protagonisti nei soccorsi dopo calamità, portatori di speranza nei momenti di sconforto, ripristinatori dell'ordine nel caos, e dispensatori di giustizia quando si è subito un torto. Il senso del dovere, che guida ogni loro azione da oltre duecentodieci anni, è lo spirito che anima il loro servizio.

L'Unione delle Storie

Le 12 storie sono eterogenee per epoca storica, ambientazione geografica e avvenimenti narrati, ma sono unite dalla capacità di ascolto e vicinanza dell'Arma. Questo "filo conduttore" è simboleggiato da una banda rossa disegnata dalla matita di Pininfarina che attraversa l'intero Calendario che inizia dalla Fiamma, emblema dell'Arma dei Carabinieri, e avvolge l'opera, rappresentando uno dei segni distintivi più significativi dell'uniforme dei Carabinieri. La banda è diventata un simbolo di una forza amica, sempre presente nei momenti cruciali delle nostre vite.

L'Arte nelle Illustrazioni

Le illustrazioni che compongono le 12 tavole sono disegnate a matita, evidenziando l'arte presente nell'operato quotidiano dei Carabinieri. Come afferma il Comandante Generale, c'è un'analogia evidente tra le gesta dei Carabinieri e il talento di chi le descrive o le illustra. Anche i Carabinieri, come gli artisti, aggiungono bellezza al mondo.

Il Calendario Storico: Un Oggetto Apprezzato

Il Calendario Storico dell'Arma è molto popolare, con una tiratura di 1.200.000 copie. Oltre 16.000 copie sono disponibili in otto lingue diverse, inclusi l'inglese, il francese, lo spagnolo, il tedesco, il portoghese, il giapponese, il cinese e l'arabo, nonché in sardo e friulano. Questo dimostra quanto sia amato e apprezzato. È un oggetto che trova spazio sia nelle case che nei luoghi di lavoro, quasi a testimoniare che "in ogni famiglia c'è un Carabiniere".

La Storia del Calendario

La pubblicazione del Calendario Storico dell'Arma è iniziata nel 1928 ed è giunta alla sua 91ª edizione. Anche se ha subito un'interruzione dopo la Seconda Guerra Mondiale, dal 1950 è stata pubblicata regolarmente, diventando un punto di riferimento per la Storia d'Italia.

Altre Opere

Oltre al Calendario, sono state pubblicate altre opere per il 2024. L'Agenda illustrata offre quattro racconti ispirati alla realtà, che mettono in luce l'essenza del servizio dei Carabinieri. Queste storie esaltano il ruolo sociale indispensabile dell'Arma.

Il Calendario da tavolo è dedicato ai "Carabinieri nei Borghi più Belli d'Italia". Esso ritrae piccoli gioielli nascosti tra i borghi più suggestivi del Bel Paese, dimostrando la presenza capillare dell'Arma in ogni angolo del territorio nazionale. Inoltre, l'intero ricavato della vendita di questo calendarietto è devoluto all'Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell'Arma dei Carabinieri.

Il Planning da tavolo, incentrato sul tema del "controllo del territorio", devolverà il suo ricavato a un reparto pediatrico presso il Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli" di Reggio Calabria. Quest'opera racconta la storia di un Maresciallo dell'Arma che svolgeva il suo servizio a bordo di una bicicletta agli inizi del '900, garantendo rassicurazione sociale e compagnia agli abitanti del piccolo paesino.

Il Calendario Storico dell'Arma dei Carabinieri ci mostra come l'Arma sia più di una semplice forza di polizia, ma una presenza costante nella vita delle comunità italiane. Queste storie ci ricordano l'importanza della vicinanza, della solidarietà e del servizio alla cittadinanza, rendendo omaggio all'Arma