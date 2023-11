Avellino, il coraggio di Lina: "Vi racconto come ho lasciato un marito violento" Una donna vittima di violenza e il racconto alle giovani generazioni. Appuntamento all'Amabile

novembre alle ore 10 “Io, vittima! Come uscire dalla rete”. Verso il 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Con questo tema si terrà mercoledì 22 novembre, ore 10, un incontro presso la sede dell’Istituto tecnico economico “Amabile” di Avellino. Introduzione affidata alla dirigente scolastico, professoressa Antonella Pappalardo. Interverranno la signora Lina D. (nome di fantasia) vittima di violenza e l’avvocato penalista Almerigo Pantalone. “Abbiamo – dice la professoressa Pappalardo - ritenuto doveroso affrontare il delicato argomento direttamente a scuola incentrando l’incontro sia sulla testimonianza ‘dal vivo’ di una vittima sia sulla ricostruzione della fase processuale per lanciare un messaggio chiaro e consapevole alle giovani generazioni alla luce anche degli ultimi dati drammatici sul fenomeno in Irpinia che ci restituiscono situazioni inquietanti a partire dal netto abbassamento dell’età media delle vittime e dei carnefici”.