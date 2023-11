Consiglio comunale Centro Autismo, il M.I.D.: "Nulla di fatto, altro che svolta" Esposito: "Vergognoso, famiglie attendono da vent'anni"

E' terminato vergognosamente con il nulla di fatto il Consiglio Comunale monotematico sul futuro del Centro per l’Autismo di Avellino che si è svolto ieri sera. Una seduta dai toni molto accesi anche tra le associazioni e dalla quale è venuto fuori che il Sindaco di Avellino Gianluca Festa tira dritto sulla linea da lui assunta circa l’affidamento della struttura di Valle, siamo sicuri che presto annuncerà l’ente che ha in mente da ormai, si è capito, largo tempo e che ritiene essere anche più di rilievo rispetto alla stessa A.S.L.". A scriverlo sono Il MID unitamente al Movimento Insieme per Avellino e l'Irpinia.

"La maggioranza di Palazzo di Città sulla mozione dell’opposizione - aggiungono - ha tentato di presentare un nuovo emendamento più o meno simile, portando l’opposizione a ritirare la sua, assumendosene ovviamente le responsabilità. Il M.I.D. e il movimento Insieme per Avellino e l’Irpinia chiedono al Sindaco Gianluca Festa di sapere che fine abbia fatto il protocollo d’intesa i cui firmatari sono A.S.L. Scuole e Piano di Zona Sociale A04 e anche i vari rappresentanti delle Associazioni dell’Autismo datato 2019 (non a caso), di sapere infine tempi, modalità e costi di affidamento della nuova struttura del Centro per l’Autismo nel più breve tempo possibile".

"È bene ribadire - concludono - che la campagna elettorale del 2024 ormai ha già ampiamente preso piede per tutti, non lasciamo andare nello sconforto, che può anche sfociare in tensione così come è successo ieri, famiglie e associazioni che da quasi vent’anni attendono risposte e che nelle varie legislature consiliari hanno visto sempre, o quasi, l’attuale primo cittadino partecipe nelle decisioni che non hanno portato finora a nulla di concreto".