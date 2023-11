Avellino rifiuti a terra, il Comune chiarisce: "La colpa è di Irpiniambiente" L'assessore Negrone: la “Grande” non c’entra, il nuovo servizio parte il 16 novembre

Carta e cartone, così come altre tipologie di rifiuti sono rimasti a terra in questi giorni, la raccolta procede a rilento. Non è chiaro se il disservizio è dovuto a una protesta non ufficiale messa in atto dagli operai di Irpiniambiente in relazione alla spinosa vertenza che tiene banco in queste settimane con il passaggio alla nuova società costituita dal Comune di Avellino, fatto sta che la città in molti punti è sporca. Strade e marciapiedi sono pieni di rifiuti.

Ma dal Comune di Avellino arriva la nota ufficiale dell'assessore all'ambiente Giuseppe Negrone, che interviene a chiarimento dell’attuale contesto: «I problemi che stiamo riscontrando in molte zone della città per la mancata o incompleta raccolta delle diverse frazioni non sono ascrivibili in alcun modo alla nuova società dei rifiuti “Grande Srl”, in procinto di assumere la gestione del servizio ad Avellino di cui si occuperà la “De Vizia Transfer”. Il nuovo corso – sottolinea Negrone - partirà ufficialmente in prossimo 16 novembre. Allo stato attuale, e fino ad allora, il servizio resterà completamente in capo alla società provinciale “IrpiniAmbiente”. Nelle more del passaggio di cantiere, il Comune di Avellino esorta quindi la società provinciale a far svolgere le prestazioni che le competono con la massima professionalità» conclude l’assessore.