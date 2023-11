Rifiuti, operai De Vizia al lavoro. Nuova isola ecologica a Pianodardine Ma per la FIASE e Primavera Meridionale restano tante incongruenze

Al via ad Avellino il nuovo servizio di spazzamento e raccolta dei rifiuti affidato alla società mista pubblico-privata Grande-De Vizia Transfer. Per il sindaco Festa si miglioreranno notevolmente le performances, anche con una nuova isola ecologica a Pianodardine.

“Siamo scesi sotto il 65% di raccolta differenziata e questo è un dato negativo, oggettivo ma negativo. Noi invece, con il nuovo servizio, contiamo di tornare sopra il 70%. Contiamo di organizzare un servizio dedicato per il centro storico e anche altre raccolte dedicate per altre parti della città. E poi avete già visto anche qualche piccola chicca, come le spazzatrici moderne. Ma non sarà l'unica novità. Nelle prossime settimane ce ne saranno altre, perché vogliamo che questo servizio diventi un'eccellenza in Italia, della quale andare orgogliosi anche da parte dei miei concittadini".

Ma restano coni d'ombra. La FIASE e dl'associazione Primavera meridionale sottolineano gravi incongruenze nella procedura seguita.

“Il sindaco dice di aver raggiunto un obiettivo importante. Io penso che invece la vera sconfitta è dei lavoratori perché stanno piangendo e piangono perché hanno perso le loro prerogative – spiega il segretario Vincenzo Mango - La verità è che questa operazione sta riportando l'Irpinia a un caos che è appartenuto ai momenti più drammatici della storia dei rifiuti della nostra terra" – gli fa eco Sabino Morano.