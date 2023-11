Un sabato da colletta alimentare: volontari davanti ai supermercati L’obiettivo di questo evento è sensibilizzare la società civile sul problema della povertà

Sono ben 14.000 i supermercati d'Italia aderenti alla colletta alimentare per donare la spesa a chi è in difficoltà. La Campania anche quest'anno sarà protagonista in tutte le città capoluogo da Avellino a Salerno, Napoli, Caserta e Benevento e nei vari comuni a partire dalle aree interne. Oltre 900 i supermercati. Ottima come sempre l'organizzazione curata nei minimi dettagli da parte del direttore del Banco Alimentare Campania Roberto Tuorto. "Oltre 400 organizzazioni territoriali convenzionate con noi, 186 comuni distribuiranno a 235.000 persone nella nostra regione che serviamo costantemente da oltre 30 anni."

L’iniziativa prevede la presenza di volontari presso i punti vendita aderenti della grande distribuzione organizzata che invitano centinaia di migliaia di persone che vanno a fare la spesa a donare una parte della propria spesa per le persone in difficoltà.

L’obiettivo di questo evento è sensibilizzare la società civile sul problema della povertà, richiamando ai concetti di condivisione, gratuità e carità e raccogliere alimenti attraverso le donazioni delle persone che vi partecipano secondo il principio educativo “Condividere i bisogni per condividere il senso della vita”.

Condividere i bisogni per condividere il senso della vita. Papa Francesco, Messaggio per la VII Giornata Mondiale dei Poveri:

I poveri sono persone, hanno volti, storie, cuori e anime. Sono fratelli e sorelle con i loro pregi e difetti, come tutti, ed è importante entrare in una relazione personale con ognuno di loro. [...] Possa svilupparsi la solidarietà e la sussidiarietà di tanti cittadini che credono nel valore dell'impegno volontario di dedizione ai poveri. È una questione di giustizia che ci impegna tutti a cercarci e incontrarci reciprocamente, per favorire l'armonia necessaria affinché una comunità possa identificarsi come tale.

Quest'anno i prodotti di cui si ha maggiormente bisogno sono: Olio, verdure o legumi in scatola, polpa o passata di pomodoro, tonno o carne in scatola, alimenti per l'infanzia.

Nella seconda città più importante della provincia di Avellino, ad Ariano Irpino, a coordinare l'iniziativa è la pubblica assistenza Vita diretta da Guglielmo Ventre.

Decine di volontari in campo in sinergia con diverse associazioni: Lions, Aios, Valentina un Angelo per la Vita.

Supermercati di riferimento per la raccolta ad Ariano Irpino, Eurospin in via Serra, Md via Russo Maddalena, Pam via Fontananuova, DiMeglio via Brecceto, Pam via Cardito, Sole 365 via Bellini, Pick Up strada provinciale, Gp supermercato via Carpignano 28/32.

Sempre a Grottaminarda in campo i volontari dell'associazione Impegno e solidarietà, protezione civile flumerese davanti al Maxi Futura in via dei cipressi, dalle ore 9.00 alle ore 19.00.

Lo slogan di Roberto Tuorto: "Donate col sorriso prima di tutto e non pensate che sia la solita goccia d'acqua nell'oceano, ma in quella goccia c'è invece un oceano di bellezza e speranza che vogliamo portare alle persone."