Trasporti, da gennaio 2024 riprendono collegamenti Air con il Molise Saranno attivate le partenze dalle città di Avellino, Benevento e Salerno

AIR Campania ripristina i collegamenti con il Molise. Si è concluso con esito positivo l’iter burocratico che autorizza l’azienda regionale di Tpl a riprendere le corse dirette a Campobasso. Da gennaio 2024 saranno attivate le partenze dalle città di Avellino, Benevento e Salerno.

Continuano, intanto, le interlocuzioni con gli uffici ministeriali per ottenere il via libera anche per la linea Avellino-Roma. Nell’autostazione di via Fariello, come prevede la normativa, è stata predisposta la palina dedicata alle corse extraregionali e la segnaletica orizzontale. Dallo stallo numero 24 partiranno i nuovi bipiano, appena consegnati alla società regionale di Trasporto pubblico locale.

Si tratta di 5 Ayats Horizon. Il modello, distribuito in Italia dalle Officine Di Maio di Calitri, è lungo poco più di 14 metri ed accoglie circa 90 passeggeri. I bus, già su strada sulla linea Avellino-Napoli, presentano un design innovativo. Garantiscono efficienza, sicurezza, basse emissioni e comfort. A bordo sono dotati di sistemi di videosorveglianza e di informazione all’utenza, oltre al servizio Tap&Go per l’acquisto dei biglietti con carte contactless.

Novità in arrivo anche per i collegamenti con l’Alta Velocità di Afragola. In settimana si è tenuto un incontro proficuo tra i vertici dell’azienda regionale di Tpl e quelli di Trenitalia, che si sono aggiornati per fine mese. L’obiettivo della governance di AIR Campania è quello di intensificare, nel breve termine, il numero dei collegamenti in coincidenza con i servizi Frecciarossa, prevedendo anche la possibilità del biglietto unico.