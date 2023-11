Colletta alimentare, Don Vitaliano: "Dalla politica serve giustizia sociale" Ad Avellino buon riscontro per una giornata di solidarietà

In 900 supermercati della Campania il pieno della solidarietà con l’iniziativa della Colletta Alimentare. Un piccolo gesto di condivisione per aiutare chi è in difficoltà e spesso non riesce a mettere neanche un piatto a tavola. Una iniziativa da sempre sostenuta dalla Caritas. Ad Avellino un esercito di volontari ha lavorato fino a sera.

Ha portato il suo saluto anche don Vitaliano della Sala. “Ci impegniamo al massimo come Caritas e come mondo del volontariato, ormai alla nostra mensa arriviamo a servire anche 160-170 pasti al giorno. Segno che le povertà sono sempre più in aumento e non fanno distinzione. Il Nord come il Sud, Napoli come Milano, il ceto medio come le fasce deboli, le aree interne come le zone metropolitane delle nostre grandi città.

"Purtroppo è triste dirlo ma mentre la politica divide, la povertà unisce. C’è bisogno di uno scatto in avanti da parte di tutti. Bisogna pretendere dalla politica che venga fatta giustizia sociale e si porti conforto concreto a chi viene a contatto con la povertà”.