Avellino, lavori infiniti nel centro storico: Corso Umberto non riapre ancora La protesta di residenti e commercianti: perché non si riapre piazza Castello e Corso Umberto?

Si sa che con gli annunci sui lavori per le opere pubbliche quasi sempre si fanno figuracce. Mai dare delle scadenze. Almeno ad Avellino, dove la storia è implacabile. Ma i nostri inossidabili amministratori non sembrano importarsene. Sia chiaro: non stiamo parlando del tunnel, su cui sono state sempre forniti e assicurati degli appuntamenti puntualmente traditi, tant'è che oggi nemmeno i cittadini domandano più: "Ma quando apre il tunnel?". Niente di tutto questo.

Stavolta la denuncia arriva da Corso Umberto dove le attività commerciali della zona sono ormai finite sul lastrico per via dei lavori di riqualificazione che effettivamente stanno cambiando volto a questa parte del centro storico della città. Lavori infiniti. Tanto che i residenti ci chiedono: ma la strada quando la riapriamo?

Il sindaco Festa aveva assicurato: lavori finiti entro ottobre. Il calendario ha già cambiato pagina, siamo a novembre, e la strada è ancora chiusa. Per giunta i lavori non sono finiti. E allora? Ma cosa si aspetta? Anche su piazza Castello l'intervento sembra terminato: allora, perchè la piazza non può essere ancora utilizzata dai cittadini?