Serino, record di visite per "La giornata di prevenzione urologica" L'obiettivo – hanno chiarito gli organizzatori - è stato quello di sensibilizzare i giovani sul tema

Record di visite a Serino per “La giornata di prevenzione urologica” che rientrava nella campagna di prevenzione sanitaria 2023 organizzata in collaborazione con il comune di Serino, e le associazioni Serino Sostenibile e Cuore Amico.

Si sono sottoposti alla visita pazienti di diversa età. “L'obiettivo – hanno chiarito gli organizzatori - è stato quello di sensibilizzare in modo particolare i giovani alla prevenzione. E' in programma nei prossimi mesi un incontro informativo su questa tematica, in collaborazione con il comune di Serino”.

A coordinare “La giornata di prevenzione urologica” è stato Salvatore De Feo, patient manager della clinica Montevergine di Mercogliano, con l'importante intervento del dottore Raffaele Martino, urologo e andrologo presso il presidio ospedaliero dell'Ospedale del Mare di Napoli.