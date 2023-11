Dogana, consegnato il cantiere: il terzo tentativo è con la Mar.Sal Stimato un anno di lavori per il rilancio dell'edificio del Centro Storico

Terzo tentativo, si spera sia quello buono, per il restauro della Dogana di Avellino. In mattinata il sindaco Festa ha consegnato il cantiere alla mar.sal di Napoli. Stimato un anno di lavori e l'intero intervento sarà finanziato con fondi europei.

“Nella prima fase, la copertura finanziaria verrà fornita dai fondi PICS – ha precisato Festa - Successivamente, con l'avvio della nuova programmazione, le coperture finanziarie saranno trasferite su nuovi fondi. Nonostante le eventuali variazioni nella denominazione, la fonte di finanziamento rimarrà sempre la stessa, l'Europa. Dopo aver affrontato una serie di difficoltà, esposti, e ricorsi, il sindaco ha espresso la soddisfazione nel poter affermare di aver individuato un'impresa seria ed esperta".

La dogana sarà la grande attrazione del centro storico che si sta rifacendo il look anche a corso Umberto I e piazza Castello “Al momento, stiamo per riaprire Corso Umberto – ha aggiunto Festa - Successivamente, sarà necessario completare il tratto in prossimità dell'incrocio con Piazza Castello, poiché intendiamo rinnovare anche lì la condotta fognaria. Parliamo di interventi che non si effettuavano da 50-60 anni. A breve forniremo anche la data per la consegna di Piazza Castello e anche per il Tunnel il traguardo è vicino”.