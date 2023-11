Terremoto Irpinia, Melchionna (Cisl): Forza e solidarietà della nostra comunità Domani il 43° anniversario del sisma dell'80

Domani 23 novembre 2023 commemoriamo il 43º anniversario del terremoto dell’Irpinia del 1980, un evento che ha segnato profondamente le nostre vite e le nostre comunità. In questo giorno speciale, riflettiamo sulla resilienza straordinaria dimostrata dalla popolazione Irpina, sulla solidarietà che ha unito le persone e sulla forza interiore che ha permesso di superare le avversità.

Il terremoto del 1980 ha rappresentato una delle sfide più grandi nella storia della nostra terra. Ha causato perdite umane dolorose, distrutto case e comunità intere, ma ha anche evidenziato il coraggio e la determinazione del popolo Irpino nel ricostruire ciò che è stato distrutto.

In questo giorno di commemorazione, onoriamo le vite perdute e rendiamo omaggio agli sforzi incessanti di coloro che hanno lavorato instancabilmente per ricostruire i nostri paesi e le nostre vite. La resilienza dimostrata allora è ancora visibile oggi nella forza della nostra comunità, nell’arte di ricostruire e nell’impegno a creare un futuro migliore.

Il ruolo delle Istituzioni dopo il terremoto dell’Irpinia del 1980 è stato cruciale nel mitigare le sofferenze delle vittime, nella ricostruzione delle comunità colpite e nel preparare la regione per affrontare eventuali future calamità naturali. Questa esperienza ha anche contribuito a migliorare la preparazione e la risposta del paese alle emergenze sismiche.

Oggi, mentre ricordiamo il passato, occorre che ci concentriamo anche sul presente e sul futuro. E’ necessario continuare a lavorare insieme per rafforzare la nostra comunità, prepararci per eventuali emergenze future e creare un ambiente sicuro e prospero per le generazioni a venire.