Anniversario terremoto, la Curva Sud chiama a raccolta: venite davanti al Duomo Appuntamento alle 19 per ricordare le vittime del drammatico sisma del 23 novembre 1980

In ooccasione dell'anniversario del terremoto del 1980, la Curva Sud chiama a raccolta il popolo avellinese per commemorare le vittime di quel drammatico e triste evento. L'appuntamento è per oggi al Duomo.

"Oggi 23 novembre, data che tocca noi Irpini nel profondo dell'animo, la Curva Sud inuita il popolo avellinese ad unirsi nel ricordo di chi, in quel maledetto sisma, ha perso la vita.

L'appuntamento è alle ore 19:00 nel piazzale antistante il Duomo. Irpini, terremotati e fieri!