Capodanno: caccia al nome della special guest, spunta il nome di Venditti Ad Avellino sarà aria di festa . Attesa per i mercatini in piazza Libertà

Spunta il nome di Antonello Venditti per il concertone di Capodanno ad Avellino. Scatta il toto nome per il gran veglione di San Silvestro in città. Ed è già caccia a rumors e indiscrezioni, per conoscere qualche sorpresa in anteprima. Una cosa è certa, in piena sintonia con l'Avellino Summer Fest" che in città ha portato Rosa Chemical, Jeolier, Achille Lauro, Tananai, Daniele Silvestri e tanti altri big, anche per Capodanno ci sarà un grande nome.intanto fervono i preparativi per l'allestimento dei mercatini. A breve vedremo tornare in piazza Libertà le casette delle feste. Ma non solo. Non mancherà il mega albero e altre sorprese per le feste di Natale ad Avellino.