Una vita tra terremoti e alluvioni: il capo reparto Abbandonato va in pensione Oggi il saluto nel comando dei vigili del fuoco di Avellino

Il Capo Reparto Antonio Abbandonato oggi 23 novembre lascia il servizio attivo per essere collocato a riposo per raggiunti limiti di età. Entrato a far parte del Corpo Nazionale come Vigile Ausiliario nel 1982, e poi come Vigile Permanente nel 1991, ha iniziato la sua carriera presso il Comando di Parma, per poi essere trasferito al Comando di Avellino dove ha prestato servizio fino ad oggi. E' stato nominato Capo Squadra nel 2009 e poi promosso nel ruolo di Capo Reparto nel 2019; ha preso parte a diverse emergenze che hanno colpito la nostra nazione quali Foligno, emergenza Etna, sisma de L’Aquila ed Emilia Romagna e non ultima quella di Ischia.

Ha partecipato all'alluvione di Quindici, Sarno e Cervinara, oltre che a numerose emergenze a livello locale, ricevendo molteplici elogi.

Ha svolto con diligenza anche il compito di Responsabile del settore carrozzeria del Comando occupandosi del Servizio Officina, per poi essere nominato Vice Capo Turno, un ruolo portato avanti fino al termine del servizio con grande dignità, umiltà e senso del dovere. Queste le parole di stima che il Comandante Ing. Mario Bellizzi, a cui si uniscono quelle di tutto il personale operativo e amministrativo del Comando Irpino, espresse nei confronti di Antonio, a cui auguriamo un meritato riposo.